Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом на съемках

Харрисон Форд и Брэд Питт в фильме «Собственность дьявола» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом, который произошел во время съемок кинокартины «Собственность дьявола». Его слова приводит Esquire.

Форд признал свою вину в ссоре с коллегой. Он сообщил, что хотел усложнить характер своего персонажа. «Брэд разработал сценарий. Затем они предложили мне роль. У героя Брэда такой сложный характер, а я хотел, чтобы мой герой был многограннее, чтобы это была не просто битва добра и зла», — поделился актер.

По его словам, они также не смогли прийти к компромиссу в выборе режиссера фильма. Кроме того, от работы с оригинальным сценарием создатели картины отказались. В результате сценарий переписывался не менее семи раз. Финальный вариант Питт назвал полным бредом. Он планировал уйти из актерского состава, однако ему пригрозили судом.