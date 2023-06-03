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3 июня 2023, новость

Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

80-летний актер вспомнил, как после работы над эпизодом верхом на лошади ему помешали коллеги по площадке
Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Актер Харрисон Форд признался, что обругал каскадеров во время съемок фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Об этом он рассказал в интервью Esquire.

Форд вспомнил сцену из картины, в которой его герой едет верхом. Когда он закончил съемки в эпизоде, то почувствовал руки на своих ногах и, по его словам, в тот момент подумал, что на него «напали щупальца». «Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени. Они сказали: "О, мы просто боялись, потому что думали, знаете, и бла-бла-бла"», — сказал Форд.

Этот момент вызвал у 80-летнего актера раздражение. «Оставьте меня в покое, я старый человек, слезающий с лошади, и я хочу, чтобы это выглядело именно так!» — закричал он на каскадеров.

Первый фильм франшизы, «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», появился на экранах в 1981 году, его режиссером был Стивен Спилберг. Пятый фильм, «Индиана Джонса и колесо судьбы», выйдет в широкий прокат 30 июня 2023 года. Его режиссером выступил Джеймс Мэнголд, а роли, помимо Форда, исполнили Джон Рис-ДэвисФиби Уоллер-БриджАнтонио БандерасТоби ДжонсМадс Миккельсен и другие.

Мировая премьера проекта состоялась на Каннском кинофестивале 2023.

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