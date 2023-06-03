Харрисон Форд обругал каскадеров на съемках «Индианы Джонса»

Форд вспомнил сцену из картины, в которой его герой едет верхом. Когда он закончил съемки в эпизоде, то почувствовал руки на своих ногах и, по его словам, в тот момент подумал, что на него «напали щупальца». «Я смотрю вниз, а там трое каскадеров следят, чтобы я не упал со стремени. Они сказали: "О, мы просто боялись, потому что думали, знаете, и бла-бла-бла"», — сказал Форд.