Бывший шеф-повар напал на дом Камбербэтча с ножом для рыбы

Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер | Источник: Legion-Media.ru

Дом актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне, Великобритания, подвергся нападению бывшего шеф-повара с ножом для рыбы. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что актер, его жена и трое их детей были дома, когда 35-летний Джек Бисселл выбил железные ворота палисадника и ворвался на территорию дома. «Я знаю, что вы переехали сюда, надеюсь, все сгорит дотла», — кричал он.

Согласно судебным документам, мужчина, который работал шеф-поваром в отеле Mayfair до 2020 года, вырвал садовое растение и бросил его в стену, после чего плюнул в домофон и вырвал его с помощью ножа для рыбы. Затем он скрылся с места происшествия, однако был арестован после анализа ДНК с домофона.

Бисселл признал себя виновным в суде и был оштрафован на 250 фунтов стерлингов. Мужчине также было выдано предписание, запрещающее ему приближаться к семье Камбербэтча и району, в котором они проживают.

Источник, близкий к Камбербэтчу, рассказал газете, что вся семья «была в ужасе и думала, что этот парень проникнет в дом и причинит им вред».