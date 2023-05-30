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30 мая 2023, новость

Дава рассказал о планах на актерскую карьеру

Популярный блогер сообщил, что ему предстоит сняться в главной роли в фильме
Дава на съемках сериала «Здравствуйте, вам пора!»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, рассказал о планах развивать актерскую карьеру. Его слова цитирует «Пятый канал».

По словам Давы, ему нравится пробовать себя в новом направлении, и он готов заниматься этим и дальше. «Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится. За это лето мне нужно сняться в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. И сейчас еще один сериал выйдет, Сарик Андреасян снимал (речь о проекте “Здравствуйте, вам пора!” — прим.), очень классный будет для меня опыт», — отметил блогер.

Помимо блогерской деятельности, Манукян успел принять участие в шоу «Танцы со звездами», а также выпустить несколько песен. Кроме того, Дава выступил ведущим прошедшей в мае музыкальной премии телеканала RU.TV.

Ранее были опубликованы фото со съемок продолжения сериала Сарика Андреасяна «Здравствуйте, вам пора!», где Дава исполнил одну из ролей. Это первый опыт с детства мечтавшего сняться в кино блогера в актерской профессии. 

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