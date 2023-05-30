Дава рассказал о планах на актерскую карьеру

По словам Давы, ему нравится пробовать себя в новом направлении, и он готов заниматься этим и дальше. «Это новое направление для меня, которое мне очень интересно. Очень интересно, что из этого получится. За это лето мне нужно сняться в главной роли в фильме, в сериале и еще в одном сериале. И сейчас еще один сериал выйдет, Сарик Андреасян снимал (речь о проекте “Здравствуйте, вам пора!” — прим.), очень классный будет для меня опыт», — отметил блогер.