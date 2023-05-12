Появились первые кадры сериала с Давой

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В онлайн-кинотеатре Premier к выходу готовится новый сезон сериала «Здравствуйте, вам пора!». В новых сериях появится Дава (Давид Манукян) — в роли потустороннего вестника Петра.

По сюжету, в первом сезоне главные герои Паша (Михаил Тарабукин) и Настя (Елизавета Моряк) сообщали людям о скорой смерти, а теперь помогают людям рождаться на свет. Петр — конкурент Паши — недоволен их работой и пытается мешать им.

По словам Давы, он всегда мечтал сняться в кино или сериале. «Готовиться я начал задолго до начала съемок: занимался актерским мастерством, речью, учил текст, вживался в роль. Мой герой — максимально амбициозный и самоуверенный, резкий правдоруб, который ничего не боится. Вот именно с этими ощущением я прихожу на съемочную площадку».

Роли в сериале также исполнили Алена Хмельницкая и Александр Яцко. Режиссером вновь выступил Леонид Марголин, а продюсером — Сарик Андреасян.