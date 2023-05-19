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19 мая 2023, новость

Ида Галич и Дава станут ведущими музыкальной премии

Организаторы премии телеканала RU.TV раскрыли имена ведущих и участников
Дава

Актер Оскар Кучера, блогер Дава, телеведущий Валдис Пельш и другие станут ведущими XII церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV. Об этом сообщает ТАСС.

Премия пройдет 23 мая в «Крокус Сити Холле». «На сцену в роли ведущих XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выйдут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, а также Милана Хаметова и Dava», — рассказали организаторы мероприятия. По словам генерального продюсера телеканала Михаила Богомолова, из артистов получилась «блестящая команда».

Участниками премии станут российские звезды — Григорий Лепс, Дима Билан, Николай Басков, Полина Гагарина и другие. Организаторы премии обещают неожиданные музыкальные дуэты.

Церемония вручения музыкальной премии телеканала RU.TV проводится каждый год, начиная с 2011 года. Лидерами по числу наград стали Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Ани Лорак и Валерий Меладзе.

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