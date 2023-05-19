Ида Галич и Дава станут ведущими музыкальной премии

Дава

Актер Оскар Кучера, блогер Дава, телеведущий Валдис Пельш и другие станут ведущими XII церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV. Об этом сообщает ТАСС.

Премия пройдет 23 мая в «Крокус Сити Холле». «На сцену в роли ведущих XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выйдут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, а также Милана Хаметова и Dava», — рассказали организаторы мероприятия. По словам генерального продюсера телеканала Михаила Богомолова, из артистов получилась «блестящая команда».