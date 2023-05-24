Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на музыкальной премии

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Ведущими вечера стали Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, Дава и Милана Хаметова.

В ходе масштабного шоу не только состоялись яркие выступления самых востребованных артистов, но и награждение победителей премии. Эксклюзивные статуэтки-самовары, которые отливают в Туле на знаменитом самоварном заводе, унесли с собой Artik & Asti (в номинации «Лучшая группа»), Jony (как лучший певец) и Anna Asti (названная лучшей певицей).

Кроме того, победителями стали Милана Хаметова (номинация «Фан или профан»), Полина Гагарина (за песню «Бабочки» к сериалу «Бывшие», названную лучшим саундтреком), Клава Кока, названная «Звездой нового поколения», Митя Фомин («Позитив по жизни») и другие.

«У нас очень мало достойных премий, – отметила Клава Кока. – Я считаю, что Премия телеканала RU.TV очень важна. С каждым годом она круче и круче! Сегодня я наслаждалась выступлениями артистов – даже тех, за чьим творчеством обычно не слежу. Очень красивая сцена, танцы, номера. Я получала большое удовольствие, находясь в зале и, конечно, находясь на сцене».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-15829245&id=456252107&hash=70d819b4dd6c2d3b&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.