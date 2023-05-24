Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на музыкальной премии

В Москве состоялась XII Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Церемонию посетили звезды российского шоу-бизнеса: Клава Кока, Дава, Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ида Галич, Ксения Бородина, Настасья Самбурская, Лидия Чистякова-Ионова, Мари Краймбрери, Анастасия Волочкова, Григорий Лепс, Владимир Пресняков-мл., Джиган, Анна Семенович и многие другие.
Ведущими вечера стали Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, Дава и Милана Хаметова.
В ходе масштабного шоу не только состоялись яркие выступления самых востребованных артистов, но и награждение победителей премии. Эксклюзивные статуэтки-самовары, которые отливают в Туле на знаменитом самоварном заводе, унесли с собой Artik & Asti (в номинации «Лучшая группа»), Jony (как лучший певец) и Anna Asti (названная лучшей певицей).
Кроме того, победителями стали Милана Хаметова (номинация «Фан или профан»), Полина Гагарина (за песню «Бабочки» к сериалу «Бывшие», названную лучшим саундтреком), Клава Кока, названная «Звездой нового поколения», Митя Фомин («Позитив по жизни») и другие.
«У нас очень мало достойных премий, – отметила Клава Кока. – Я считаю, что Премия телеканала RU.TV очень важна. С каждым годом она круче и круче! Сегодня я наслаждалась выступлениями артистов – даже тех, за чьим творчеством обычно не слежу. Очень красивая сцена, танцы, номера. Я получала большое удовольствие, находясь в зале и, конечно, находясь на сцене».
Увидеть премию зрители могли в эфире телеканала RU.TV, в сообществе канала ВКонтакте, а также в кино на больших экранах.