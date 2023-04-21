Наверх
21 апреля 2023, новость

Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала

Леонтий Канделаки исполнил две композиции, которые войдут в саундтрек к молодежному фэнтези
Фото: соцсети Леонтия Канделаки

21-летний исполнитель Леонтий Канделаки, выпускающий песни под творческим псевдонимом Лео, записал две композиции, которые будут звучать в новом мистическом сериале ТВ-3 «Дурная кровь». Песни «Звезды» и «Мир одиноких» станут музыкальными темами главного героя проекта — Максима.

По сюжету, студент Максим (Вячеслав Пискунов), воспитанный родной тетей, узнает, что его мать (Майя Вознесенская) была потомственной ведьмой, а сам он унаследовал ее силы и рискует попасть на темную сторону и стать ведьмаком, если не встретит девушку с особым знаком на коже.

Лео — сын телеведущей, продюсера и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Молодой человек изучает рекламу и связи с общественностью на философском факультете МГУ и занимается музыкой.

Ранее он также записывал саундтреки для шоу «Наследники и самозванцы» и проекта «Любовная магия» канала ТВ-3.

Премьера «Дурной крови» состоится 24 апреля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тина Канделаки
Дурная кровь
Яна Рудковская согласилась продюсировать российский аналог «Евровидения»
Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФ
10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Тина Канделаки прокомментировала санкции против Джима Керри
Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
21-летний сын Константина Ивлева стал участником его шоу
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
Канделаки анонсировала аналог шоу «Самый умный»
18-летний сын Риз Уизерспун дебютировал в кино
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Арсений Робак: «Я думал — ну какой я актер?»
Канделаки анонсировала запуск аналога «Дома 2» на ТНТ
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
Домогаров, Учитель: молодые режиссеры из знаменитых кинодинастий
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Учитель с дочками, Петренко и другие звезды на кинопремьере
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере
Сын Робака снимает сериал «Жиза»: первые фото с площадки
Канделаки назначили главой ТНТ
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
15-летняя дочь Табакова рассказала, готова ли стать актрисой
«Это мои корни»: дочь Бодрова высказалась о «тяжести фамилии»
14-летняя дочь Началовой спела в новом телешоу
15-летняя внучка Маслякова ведет «Детский КВН»: первые фото
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
13-летняя дочь Барановской и Аршавина пришла в «Новые танцы»
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Внука Андрея Миронова включили в труппу «Ленкома»
Саша Лусс снимается вместе с дочерью Траволты
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере
Новые трейлеры
Уроки химии
Тизер (англ.)
Фубар
Трейлер (англ.)
Мир! Дружба! Жвачка!
Трейлер
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Быть Сальвадором Дали
Дублированный трейлер
Весь невидимый нам свет
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь