Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала

Фото: соцсети Леонтия Канделаки

21-летний исполнитель Леонтий Канделаки, выпускающий песни под творческим псевдонимом Лео, записал две композиции, которые будут звучать в новом мистическом сериале ТВ-3 «Дурная кровь». Песни «Звезды» и «Мир одиноких» станут музыкальными темами главного героя проекта — Максима.

По сюжету, студент Максим (Вячеслав Пискунов), воспитанный родной тетей, узнает, что его мать (Майя Вознесенская) была потомственной ведьмой, а сам он унаследовал ее силы и рискует попасть на темную сторону и стать ведьмаком, если не встретит девушку с особым знаком на коже.

Лео — сын телеведущей, продюсера и заместителя генерального директора «Газпром-медиа» Тины Канделаки от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. Молодой человек изучает рекламу и связи с общественностью на философском факультете МГУ и занимается музыкой.

Ранее он также записывал саундтреки для шоу «Наследники и самозванцы» и проекта «Любовная магия» канала ТВ-3.