В России снимут новый фильм про Буратино

Над сценарием будет работать Алексей Золотарев — один из авторов сериалов «Триггер» и «13 клиническая», а также фильмов «Лед» и «Сто лет тому вперед». Дата выхода сериала пока неизвестна, однако кинокомпания пообещала раскрыть детали в ближайшее время.