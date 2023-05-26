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26 мая 2023, новость

В России снимут новый фильм про Буратино

Над сценарием экранизации работает автор сериалов «Триггер» и «13 клиническая»

Кинокомпания «Водород» снимет ремейк советской сказки «Приключения Буратино», режиссером картины выступит Игорь Волошин, сообщает «Вокруг-ТВ».

Над сценарием будет работать Алексей Золотарев — один из авторов сериалов «Триггер» и «13 клиническая», а также фильмов «Лед» и «Сто лет тому вперед». Дата выхода сериала пока неизвестна, однако кинокомпания пообещала раскрыть детали в ближайшее время.

Напомним, в апреле был опубликован первый трейлер новой экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед», которая выйдет в широкий прокат 28 декабря 2023 года. Главные роли в картине исполнили Дарья Верещагина, Марк ЭйдельштейнАлександр Петров и Константин Хабенский

Советский фильм «Приключения Буратино» вышел на экраны в 1976 году и стал настоящим хитом. Главные роли в картине исполнили Татьяна Проценко, Владимир Этуш, Ролан Быков, Рина Зеленая. Главного героя сыграл Дмитрий Иосифов.

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13 клиническая
Игорь Волошин
Ролан Быков
Приключения Буратино
Лед
Рина Зеленая
Сто лет тому вперед
Дмитрий Иосифов
Татьяна Проценко
Владимир Этуш
Триггер
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