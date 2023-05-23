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23 мая 2023, статьяОбзоры

Надо смотреть: 6 любопытных киноновинок на любой вкус

Остросюжетная драма с Алексеем Серебряковым, военная мелодрама с Катериной Шпицей и романтический неонуар с молодыми звездами Голливуда — рассказываем про свежие киноновинки онлайн на KION, на которые стоит обратить внимание

«Спасти единственного сына»

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Кадр из сериала «Спасти единственного сына»

Московский врач Лика Булатова узнает, что ее сына, молодого ветеринара Василия, отдыхавшего в Греции, похитили террористы. В ФСБ уверены, что молодой человек был завербован боевиками, а значит, на родине его ждет тюрьма. Лика решает самостоятельно заняться поисками сына и обращается за помощью к Павлу — отцу Василия, которого тот никогда не знал. Не видевшиеся 25 лет и ставшие друг другу совершенно чужими людьми, Лика и Павел отправляются в Турцию, чтобы спасти единственного сына.

«Спасти единственного сына»

Энергичный приключенческий боевик, на протяжении шести серий маневрирующий между детективным триллером и напряженной драмой, поставил режиссер «Ледокола» и «Белого снега» Николай Хомерики. В центре внимания — неожиданно органичный актерский дуэт Анны Ардовой и Алексея Серебрякова, которые убедительны в роли отчаянных родителей, рискующих жизнями ради своего ребенка.

«Нюрнберг»

Масштабное историческое кинополотно Николая Лебедева о Нюрнбергском процессе — первый художественный фильм, посвященный столь знаковому для послевоенных лет событию. Авторы ведут подробный, детализированный рассказ о подготовке к Процессу века, погружая зрителей в тщательно воссозданную атмосферу Нюрнберга 1945−1946 годов и делая акцент на шпионско-мелодраматической линии, придающей картине динамики и еще большей увлекательности.

«Нюрнберг»

Главного героя, молодого ветерана войны и переводчика Игоря Волгина играет Сергей Кемпо. Прибыв в Нюрнберг в составе советской делегации, Волгин встречает русскую девушку Лену (Любовь Аксенова), но их любви суждено пройти сквозь множество испытаний.

«Расправляя крылья»

Кадр из фильма «Расправляя крылья»

Военная мелодрама с Катериной Шпицей разворачивается в 1943 году вокруг бесстрашной боевой летчицы Анны Петровой, которая принимает решение вернуться на фронт, несмотря на тяжелую травму. Ее цель — разыскать немецкого летчика, из-за которого погиб ее возлюбленный.

«Расправляя крылья»

Волнующая и жизнеутверждающая история о женщине на войне, чья молодость, мечты и первая любовь выпали на трагическое время, снята по сценарию самобытного автора и лауреата множества кинопремий Юсупа Разыкова. В ленте одну из своих последний ролей сыграл Сергей Пускепалис, воплотивший образ директора завода Деева; дополняют блестящий актерский ансамбль Александр Горбатов, Михаил Тройник и Максим Севриновский.

«Доктор»

Доктор Христофоров пытается найти подход к нескольким сложным юным пациентам, каждый из которых испытывает различные ментальные проблемы. Преодолевая бюрократические преграды, собственные страхи и сомнения, психиатр должен заслужить доверие мальчиков и достучаться до их сердец. И доказать, что жизнь стоит того, чтобы не отказываться от нее и ценить каждый миг.

«Доктор»

Драма о самопожертвовании и нехватке любви в современном мире снята по роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». Роль доктора с большим и добрым сердцем, которое неустанно болит за других, исполнил Сергей Пускепалис, получивший за эту работу посмертный специальный приз на кинофестивале «Зимний» в 2022 году.

«Звезды в полдень»

Кадр из фильма «Звезды в полдень»

Неспешный романтический триллер-неонуар с уже известными, но еще не примелькавшимися молодыми артистами Джо Элвином и Маргарет Куэлли — новая работа современного классика французского кинематографа Клер Дени, отмеченная гран-при Каннского фестиваля. События развиваются в локациях Никарагуа 1984 года.

«Звезды в полдень»

Загадочная американка встречает еще более загадочного англичанина, с которым у нее завязываются интригующие отношения, полные недомолвок и бурной страсти. В эту пьянящую, хотя и тревожную идиллию вмешиваются неизбежные обстоятельства — в стране бушует гражданская война, и герои вязнут в липкой паутине лжи и заговоров, когда доверять нельзя даже самим себе.

«Отчаянная невеста»

Попрощавшись с женатым возлюбленным, а вместе с ним и с последней надеждой на счастливое будущее, 33-летняя Алиса вынуждена согласиться с собственной мамой: часики действительно тикают, надо что-то предпринимать. Мама и дочь заключают договор: у Алисы есть ровно год, чтобы найти мужа и забеременеть. В противном случае ей придется рожать от лучшего друга Паши — умного и талантливого сына маминой подруги, которому тоже не везет в любви.

«Отчаянная невеста»

Драмеди с Анной Зайцевой, Василием Михайловым и Юлией Ауг иронично рассказывает о сложностях поиска любви, хорошо знакомых тем, чью жизнь больше занимает профессиональная реализация или бесконечные самокопания. Под стать Алисе, использующей отснятый материал для курсовой работы, авторы сериала превращают комедийный сюжет в откровенный и раскрепощенный разговор о современном молодом поколении.

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