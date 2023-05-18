Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

Глеб Панфилов | Источник: Legion-Media.ru

Стало известно о состоянии 88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова после госпитализации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, врачи не наблюдают отрицательной динамики, состояние кинематографиста начало улучшаться. Панфилов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании.