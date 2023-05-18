Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова

Стало известно о состоянии 88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова после госпитализации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, врачи не наблюдают отрицательной динамики, состояние кинематографиста начало улучшаться. Панфилов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в сознании.
11 мая появилась информация о том, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение. Позже сообщалось, что Панфилов находится в тяжелом состоянии.
Глебу Панфилову 88 лет, он выступил режиссером и автором сценариев фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Васса», «Иван Денисович» и других. Является лауреатом Международного кинофестиваля в Локарно, Венецианского и Московского международного кинофестивалей, обладатель премии «Ника» и «Золотой орел». Был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в начале 2023 года.