Джонни Депп расплакался во время оваций на Каннском фестивале

Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Показ фильма «Жанна Дюбарри» на Каннском фестивале 2023 сорвал семиминутные овации. Об этом сообщает People.

Голливудский актер Джонни Депп, который сыграл в проекте главную роль, расплакался во время аплодисментов после показа. Он сыграл Людовика XV, короля Франции.

Майвенн, которая также выступила режиссером, представила Жанну Дюбарри, женщину из рабочего класса, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступенькам социальной лестницы. В конце концов она становится фавориткой Людовика XV.

Фильм знаменует возвращение Деппа к актерской карьере после трехлетнего перерыва, последовавшего за его длительными судебными разбирательствами с бывшей женой Эмбер Херд, кульминацией которых стало дело о клевете, выигранное Деппом в 2022 году.