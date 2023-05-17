Наверх
17 мая 2023, новость

Джонни Депп расплакался во время оваций на Каннском фестивале

Картина «Жанна Дюбарри» открыла киносмотр и ознаменовала возвращение актера на экраны после трехлетнего перерыва
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Показ фильма «Жанна Дюбарри» на Каннском фестивале 2023 сорвал семиминутные овации. Об этом сообщает People.

Голливудский актер Джонни Депп, который сыграл в проекте главную роль, расплакался во время аплодисментов после показа. Он сыграл Людовика XV, короля Франции.

Майвенн, которая также выступила режиссером, представила Жанну Дюбарри, женщину из рабочего класса, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступенькам социальной лестницы. В конце концов она становится фавориткой Людовика XV.

Фильм знаменует возвращение Деппа к актерской карьере после трехлетнего перерыва, последовавшего за его длительными судебными разбирательствами с бывшей женой Эмбер Херд, кульминацией которых стало дело о клевете, выигранное Деппом в 2022 году.

У ленты «Жанна Дюбарри» пока нет точной даты премьеры в зарубежных странах, однако ранее сообщалось, что картина официально выйдет в российский прокат. Фильм открыл Каннский фестиваль и вызвал шквал критики от фанатов Эмбер Херд, которые обвинили организаторов фестиваля в поддержке насилия.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Майвенн
Maïwenn
Эмбер Херд
Amber Heard
Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме
Жанна Дюбарри
Джонни Депп
Johnny Depp
Майкл Дуглас получит «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля
Клуни вспомнил, как Депп отказался сниматься в «Друзьях Оушена»
Тарантино организует секретный показ на Каннском кинофестивале
Новый фильм с Джонни Деппом официально выйдет в российский прокат
Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль
Новый фильм с Джонни Деппом откроет программу Канн 2023 года
Названо имя председателя жюри Каннского кинофестиваля 2023
СМИ: Джонни Депп вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Вышел трейлер фильма о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд
Джонни Депп появился в образе Лунного человека на премии канала MTV
Джонни Депп станет символом MTV VMA — Лунным человеком
Мадс Миккельсен намекнул на возвращение Джонни Деппа в «Фантастические твари»
Джонни Депп станет режиссером фильма впервые за 25 лет
Появилось первое фото Джонни Деппа в образе короля Людовика XV
Актер Халилов заявил, что его «бесят» сравнения с Шаламе и Деппом
Депп дебютировал как художник и продал 780 работ за несколько часов
Джонни Депп выпустит песню о суде с Эмбер Херд
Шахназаров рассказал, что у него есть роль для Джонни Деппа
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
СМИ: Депп ведет переговоры о возвращении к роли Джека Воробья
Херд о Деппе после поражения в суде: «Он фантастический актер»
Джонни Депп сделал заявление после победы над Эмбер Херд в суде
Джейсон Момоа спас Эмбер Херд от увольнения из «Аквамена 2»
Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп уговаривал ее уйти из кино
Роль Эмбер Херд в «Аквамене 2» сократили до 10 минут
Зрители требуют увольнения Эмбер Херд из «Аквамена 2»
У актрисы Эмбер Херд диагностировали психические расстройства
Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп не смотрел первую часть «Пиратов Карибского моря»
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией
Джонни Депп получил главную роль в фильме про Людовика XV
Бикович и Депп представили совместный проект
Джонни Депп пожаловался на бойкот Голливуда
Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Объявлена официальная замена Деппу в «Фантастических тварях»
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
СМИ: Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Марго Робби заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Новые трейлеры
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Трейлер (англ.)
Особняк с привидениями
Трейлер (англ.)
Медведь
Трейлер (2 сезон, англ.)
Форсаж 10
Трейлер №3 (англ.)
Дыхание
Трейлер
Голова-жестянка
Трейлер
Ходячие мертвецы: Мертвый город
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь