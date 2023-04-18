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18 апреля 2023, новость

Новый фильм с Джонни Деппом официально выйдет в российский прокат

Для актера «Жанна Дюбарри» станет первым за три года крупным проектом
Кадр из фильма «Жанна Дюбарри»

Новый фильм с Джонни Деппом — историческая драма «Жанна Дюбарри» — официально выйдет в российский прокат.

Картина будет представлена российским зрителям благодаря совместным усилиям кинокомпании Russian World Vision и онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе стриминга.

Картина «Жанна Дюбарри» рассказывает историю жизни, взлетов и падений одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV, известной как Жанна Дюбарри.

Джонни Депп сыграл в фильме роль Людовика XV. Это первая работа актера за последние три года. Образ самой Дюбарри в ленте исполнила Майвенн, которая также является режиссеркой и сценаристкой фильма.

Историческая драма «Жанна Дюбарри» станет фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая.

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