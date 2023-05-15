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15 мая 2023, новость

Отменены очередные спектакли с Козловским в МДТ

Актер заявил о решении уйти в отпуск до конца года
Данила Козловский | Источник: Legion-Media.ru

Актер Данила Козловский рассказал в Telegram-канале о том, что отменены очередные показы спектаклей с его участием в МДТ — Театре Европы.

По его словам, с афиш сняты майские спектакли. «Также мною принято решение уйти в отпуск, до конца 2023 года, по личным обстоятельствам», — уточнил он.

Известно, что Куйбышевский суд принял 15 мая к производству административное дело в отношении театра. МДТ закрыли по требованию Роспотребнадзора из-за различных нарушений.

До этого общественник Виталий Бородин обращался в прокуратуру с просьбой проверить актера на предмет нарушения статьи о дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что артист высказывался против спецоперации России на Украине. Козловский пытался подать иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Известно, что Козловский, отрицающий обвинения, хочет подать иск повторно.

В начале мая пресс-секретарь и брат актера Егор Козловский ответил на слухи о его отъезде из России.

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