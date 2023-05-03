Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России

Данила Козловский

В окружении актера Данилы Козловского ответили на слухи об отъезде артиста из России.

Как сообщил в беседе с ТАСС брат артиста, его пресс-секретарь Егор Козловский, актер сейчас на родине. «Нет, он никуда не уезжал, все в порядке. Человек сегодня празднует свой день рождения», — уточнил он.

3 мая актеру исполняется 38 лет. В этот же день Telegram-канал Shot сообщил, что Козловский уехал из России. Его отъезд журналисты связали с недавними отменами спектаклей артиста.