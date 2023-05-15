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15 мая 2023, новость

Мошенники воссоздали голос звезды «Мстителей» и почти обманули кинокомпанию

Злоумышленники использовали ИИ для имитации голоса Бенедикта Камбербэтча
Бенедикт Камбербэтч | Источник: Legion-Media.ru

Мошенники использовали голос актера Бенедикта Камбербэтча, созданный искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обмануть компанию по производству фильмов. Об этом сообщает Daily Mail.

В кинокомпанию Peabody Films поступил звонок от человека, который представился звездой «Мстителей», при этом голос звонившего был такой же, как у актера. «Созданный искусственным интеллектом голос Камбербэтча был на 100 процентов его голосом», — рассказал сценарист и режиссер Боб Уильям.

Однако когда псевдо-Камбербэтч и его агент отказались от личной встречи, представители кинокомпании поняли, что чуть не стали жертвами мошенников, и это помогло им избежать потери денег. «Мы были шокированы и разочарованы, узнав, что стали жертвой ИИ, выдавшего себя за известного актера», — заключил Уильям.

Бенедикт Камбербэтч широко прославился благодаря главной роли в сериале «Шерлок». В 2015 году получил первую в своей карьере номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Игра в имитацию». В последующие годы снялся в таких фильмах, как «Черная месса», «Война токов», «Доктор Стрэндж» и сериале «Патрик Мэлроуз».

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