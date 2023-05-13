«Стражи Галактики 3» поставили мировой рекорд по количеству пластического грима

Фильм Marvel «Стражи Галактики. Часть 3» поставил мировой рекорд по количеству использованного на съемках пластического грима, сообщает Variety.
Издание отмечает, что работавшие над проектом художник по гриму Алексей Дмитриев и художница по прическам Кэсси Руссек в общей сложности использовали 22 500 элементов сценического грима и 500 париков, создавая внешние образы межгалактических героев.
Такой объем пластического грима является абсолютным рекордом для Голливуда, благодаря чему новые «Стражи Галактики» побили достижения предыдущего лидера — семейной комедии «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Керри.
Рассказывая о работе над фильмом, Дмитриев признался, что всего в картине было задействовано 75 художников по гриму.
«Иногда эта цифра увеличивалась до 90 человек. Такое количество специалистов было необходимо для экономии времени. Получалось по 2 художника на создание одного грима», — заявил он.
Лента «Стражи Галактики. Часть 3» вышла в мировой прокат в мае.