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11 мая 2023, новость

Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме

«Модильяни» станет второй режиссерской работой Джонни Деппа
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в фильме о художнике Амедео Модильяни. Об этом сообщает The Guardian.

Пачино сыграет в фильме «Модильяни» коллекционера Мориса Ганна. Итальянец Рикардо Скамарчо получил титульную роль, француз Пьер Нини сыграет художника Мориса Утрилло.

Съемки начнутся осенью в столице Венгрии Будапеште. Это второй фильм, в котором Депп выступает в качестве режиссера. Первый, «Храбрец», вышел в 1997 году.

По сюжету, Модильяни бежит от полиции и переживает творческий кризис, когда встречается с коллекционером, который изменит его жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что новый фильм с Джонни Деппом — историческая драма «Жанна Дюбарри», которая станет первой работой актера за последние три года, — официально выйдет в российский прокат.

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