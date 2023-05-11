Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в своем фильме

Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп выбрал 83-летнего Аль Пачино на одну из главных ролей в фильме о художнике Амедео Модильяни. Об этом сообщает The Guardian.

Пачино сыграет в фильме «Модильяни» коллекционера Мориса Ганна. Итальянец Рикардо Скамарчо получил титульную роль, француз Пьер Нини сыграет художника Мориса Утрилло.

Съемки начнутся осенью в столице Венгрии Будапеште. Это второй фильм, в котором Депп выступает в качестве режиссера. Первый, «Храбрец», вышел в 1997 году.

По сюжету, Модильяни бежит от полиции и переживает творческий кризис, когда встречается с коллекционером, который изменит его жизнь.