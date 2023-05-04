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4 мая 2023, новость

Появился первый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева

Премьера «Дюны 2» запланирована на ноябрь 2023 года

На онлайн-канале киностудии Warner Bros. вышел официальный трейлер второй части «Дюны» режиссера Дени Вильнева.

Продолжение «Дюны» было анонсировано летом 2022 года. В следующем фильме появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября 2023 года.

Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.

Ранее в сети появились первые кадры из сиквела «Дюны» с Зендаей и Тимоти Шаламе.

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