Появился первый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева

На онлайн-канале киностудии Warner Bros. вышел официальный трейлер второй части «Дюны» режиссера Дени Вильнева.

Продолжение «Дюны» было анонсировано летом 2022 года. В следующем фильме появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5840818473677?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября 2023 года.

Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.