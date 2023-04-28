Появились первые кадры из сиквела «Дюны» с Зендаей и Шаламе

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сиквела «Дюны» Дени Вильнева — «Дюны 2» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.
Продолжение «Дюны» было анонсировано летом. В предстоящем фильме появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.
Релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября 2023 года. Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.
Ранее Флоренс Пью назвала съемки в «Дюне 2» возможностью поработать с «молодым Голливудом». Артистка уточнила, что до этого работала в основном с опытными актерами, которые многому ее научили. На съемках «Дюны 2» ей удалось подружиться с многими молодыми коллегами. Премьера сиквела «Дюны» назначена на 1 ноября 2023 года.