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28 апреля 2023, новость

Появились первые кадры из сиквела «Дюны» с Зендаей и Шаламе

На опубликованных фото запечатлены также Флоренс Пью, Леа Сейду и другие актеры
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Фото: Vanity Fair

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сиквела «Дюны» Дени Вильнева — «Дюны 2» с Тимоти Шаламе и Зендаей в главных ролях.

Продолжение «Дюны» было анонсировано летом. В предстоящем фильме появятся такие актеры, как Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер и Сухейла Якуб.

Релиз фильма «Дюна 2» запланирован на 3 ноября 2023 года. Также в настоящий момент идут съемки сериала — приквела «Дюны», который получил название «Дюна: Сестричество». Главные роли в нем исполняют Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варда и Трэвис Фиммел. Релиз «Сестричества» состоится на стриминге HBO Max, предположительно, также в 2023 году.

Ранее Флоренс Пью назвала съемки в «Дюне 2» возможностью поработать с «молодым Голливудом». Артистка уточнила, что до этого работала в основном с опытными актерами, которые многому ее научили. На съемках «Дюны 2» ей удалось подружиться с многими молодыми коллегами. Премьера сиквела «Дюны» назначена на 1 ноября 2023 года.

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Austin Butler
Дюна
Эмили Уотсон
Emily Watson
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Зендая
Zendaya
Леа Сейду
Léa Seydoux
Флоренс Пью
Florence Pugh
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