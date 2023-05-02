Актер Педро Паскаль сыграет в сиквеле фильма «Гладиатор»

Актер Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора», пишет издание Deadline.
К картине уже присоединились Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн. Кого именно сыграет Паскаль, пока неизвестно.
Главную роль в сиквеле исполнит актер Пол Мескал. Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода.
События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Режиссер – Ридли Скотт. Премьера ленты должна состояться в ноябре 2024 года. Ранее актер Рассел Кроу признался, что завидует актерам из сиквела «Гладиатора».
Педро Паскаль известен по ролям в таких кинопроектах, как «Игра престолов», «Нарко», «Чудо-женщина», «Kingsman: Золотое кольцо».
Актер снялся также в сериале «Одни из нас», основанном на одноименной компьютерной игре и стартовавшем 15 января 2023 года, став одним из самых популярных и высоко оцененных проектов HBO. Ранее сообщалось, что проект продлен на второй сезон.