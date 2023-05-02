Актер Педро Паскаль сыграет в сиквеле фильма «Гладиатор»

Педро Паскаль | Источник: Legion-Media.ru

Актер Педро Паскаль сыграет в сиквеле «Гладиатора», пишет издание Deadline.

К картине уже присоединились Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн. Кого именно сыграет Паскаль, пока неизвестно.

Главную роль в сиквеле исполнит актер Пол Мескал. Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода.

События «Гладиатора 2» развернутся через 25 лет после финала первой части. Режиссер – Ридли Скотт. Премьера ленты должна состояться в ноябре 2024 года. Ранее актер Рассел Кроу признался, что завидует актерам из сиквела «Гладиатора».