Рассел Кроу признался, что завидует актерам из сиквела «Гладиатора»

Актер Рассел Кроу в интервью Collider признался, что завидует актерам, которые будут сниматься во второй части культового «Гладиатора» Ридли Скотта.
«Послушайте, единственное, что я чувствую по этому поводу, так это легкую зависть, понимаете? Потому что, очевидно, я был гораздо моложе, и это был огромный опыт в моей жизни. Фильм стал тем, что действительно изменило мою жизнь», — подчеркнул Кроу.
Артист отметил, что после съемок в «Гладиаторе», где он исполнил главную роль, отношение людей к нему изменилось. Актер признался, что ему довелось сниматься во многих замечательных проектах, однако опыт работы над «Гладиатором» Кроу назвал «невероятным».
«Я гарантирую, что сегодня вечером где-нибудь в мире покажут "Гладиатора" в прайм-тайм на ТВ. Не всегда и не с каждым фильмом получается добиться такой долгой жизни. Так что, очевидно, он занимает особое место в моем сердце», — резюмировал актер.
Оригинальный «Гладиатор» вышел в 2000 году и был номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» в 12 категориях. В итоге картина удостоилась пяти статуэток, включая награду за лучший фильм, и собрала $460 млн в прокате. Главную роль, генерала Максимуса, в фильме сыграл Рассел Кроу, его главного врага — Хоакин Феникс.
О том, что Ридли Скотт намерен снять продолжение своего фильма «Гладиатор», стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что работа над продолжением картины уже начата, однако находится на самой ранней стадии. По данным СМИ, сценарий должен был написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр». Отмечалось, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам Максимуса.