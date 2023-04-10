Рассел Кроу признался, что завидует актерам из сиквела «Гладиатора»

Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Актер Рассел Кроу в интервью Collider признался, что завидует актерам, которые будут сниматься во второй части культового «Гладиатора» Ридли Скотта.

«Послушайте, единственное, что я чувствую по этому поводу, так это легкую зависть, понимаете? Потому что, очевидно, я был гораздо моложе, и это был огромный опыт в моей жизни. Фильм стал тем, что действительно изменило мою жизнь», — подчеркнул Кроу.

Артист отметил, что после съемок в «Гладиаторе», где он исполнил главную роль, отношение людей к нему изменилось. Актер признался, что ему довелось сниматься во многих замечательных проектах, однако опыт работы над «Гладиатором» Кроу назвал «невероятным».

«Я гарантирую, что сегодня вечером где-нибудь в мире покажут "Гладиатора" в прайм-тайм на ТВ. Не всегда и не с каждым фильмом получается добиться такой долгой жизни. Так что, очевидно, он занимает особое место в моем сердце», — резюмировал актер.

Оригинальный «Гладиатор» вышел в 2000 году и был номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» в 12 категориях. В итоге картина удостоилась пяти статуэток, включая награду за лучший фильм, и собрала $460 млн в прокате. Главную роль, генерала Максимуса, в фильме сыграл Рассел Кроу, его главного врага — Хоакин Феникс.