Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»

Сильвестр Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Актер Сильвестр Сталлоне вернется к роли альпиниста-спасателя Гейба Уокера в сиквеле боевика «Скалолаз», пишет Deadline.

Режиссером новой картины станет Рик Роман Во. При этом детали сюжета фильма пока не обнародованы. Кроме того, неизвестен и актерский состав сиквела.

В данный момент проводится кастинг артистов. Работу над проектом курируют продюсеры оригинального «Скалолаза» Нил Мориц и Тоби Джаффе.

«Скалолаз» вышел в 1993 году. Фильм рассказывал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам, однако они оказываются бандой преступников.