Сталлоне вернется к роли Гейба Уокера в сиквеле «Скалолаза»

Актер Сильвестр Сталлоне вернется к роли альпиниста-спасателя Гейба Уокера в сиквеле боевика «Скалолаз», пишет Deadline.
Режиссером новой картины станет Рик Роман Во. При этом детали сюжета фильма пока не обнародованы. Кроме того, неизвестен и актерский состав сиквела.
В данный момент проводится кастинг артистов. Работу над проектом курируют продюсеры оригинального «Скалолаза» Нил Мориц и Тоби Джаффе.
«Скалолаз» вышел в 1993 году. Фильм рассказывал о спасателе Гейбе Уокере, который приходит на помощь застрявшим в горах туристам, однако они оказываются бандой преступников.
Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне примет участие в реалити-шоу Paramaount+ «Семейство Сталлоне». Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые появятся на стриминговом сервисе весной 2023 года. Проект расскажет о жизни знаменитого актера, его жены Дженнифер Флавин Сталлоне, а также трех дочерей — Софии, Систин и Скарлетт.