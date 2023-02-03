Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу о своей семье

Дженнифер Флавин, Сильвестр Сталлоне и Систин Роуз Сталлоне | Источник: Legion-Media.ru

Актер Сильвестр Сталлоне примет участие в реалити-шоу Paramaount+ «Семейство Сталлоне». Об этом пишет Variety.

«Сыграв некоторых из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, трехкратный номинант на премию "Оскар" Сильвестр Сталлоне готов предстать перед камерами в роли, которую он считает величайшей в своей жизни — в роли папы», — рассказали в Paramount.