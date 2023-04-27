Лолита объяснила, почему отказалась от роли в «Утомленных солнцем 2»

Лолита Милявская | Источник: PersonaStars

Михалков предлагал Лолите роль военного врача, но та отказалась. По словам звезды, она поняла, что ничего не сможет дать картине. Более того, ее не заинтересовал сценарий фильма. Милявская ожидала, что вторая часть будет такой же драматичной, как оригинальная картина. Однако проект ей показался «массовой баталией».

«Потому что первые "Утомленные солнцем" были такими, что я просто рыдала, и я ждала, что в этом сценарии для меня будет что-то такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую», — поделилась Лолита.

Артистка отметила, что не рассказала Михалкову свою реальную причину отказа. Тогда она объяснила невозможность принять участие в проекте плотным гастрольным графиком.