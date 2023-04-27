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27 апреля 2023, новость

Лолита объяснила, почему отказалась от роли в «Утомленных солнцем 2»

Артистка заявила, что Никита Михалков приглашал ее сняться в роли военного врача
Лолита Милявская | Источник: PersonaStars

Певица Лолита Милявская стала гостьей шоу Федора Бондарчука «Кино в деталях» и рассказала, что могла сняться в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2».

Михалков предлагал Лолите роль военного врача, но та отказалась. По словам звезды, она поняла, что ничего не сможет дать картине. Более того, ее не заинтересовал сценарий фильма. Милявская ожидала, что вторая часть будет такой же драматичной, как оригинальная картина. Однако проект ей показался «массовой баталией».

«Потому что первые "Утомленные солнцем" были такими, что я просто рыдала, и я ждала, что в этом сценарии для меня будет что-то такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую», — поделилась Лолита.

Артистка отметила, что не рассказала Михалкову свою реальную причину отказа. Тогда она объяснила невозможность принять участие в проекте плотным гастрольным графиком.

Ранее Лолита призналась, что не намерена продолжать актерскую карьеру в кино после работы в сериале «Актрисы». По словам звезды, в отличие от гастролей и выступлений на концертах, в кино приходится подстраиваться под съемочную команду и зависеть от режиссера.

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