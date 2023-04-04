Лолита высказалась о карьере актрисы после дебюта в сериале

Кадр из сериала «Актрисы»

Певица Лолита Милявская в беседе с «Пятым каналом» заявила, что больше не хочет играть в кино.

Артистка дебютировала в сериале Федора Бондарчука «Актрисы». Там Лолита сыграла директора театра. Однако, по словам исполнительницы, она больше не готова принимать участие в подобных проектах.

Лолита призналась, что в отличие от гастролей и выступлений на концертах, в кино приходится подстраиваться под съемочную команду и зависеть от режиссера. «Это надо любить до умопомрачения и ждать каждую секунду», — объяснила она.

Певица назвала условие, при котором примет участие в съемках в будущем. По ее словам, она рассмотрит приглашение в проект, роль в котором будет полностью противоположной ее образу и поможет раскрыть актерский талант. «Мне приходят сейчас сценарии, но я даже не могу их рассматривать. Честно, такой дебилизм», — рассказала Лолита.

Ранее Лолита Милявская рассказала о самой тяжелой сцене в сериале «Актрисы». Артистка призналась, что ей было сложно целоваться с актером Игорем Золотовицким. Певица добавила, что знает актера с 90-х. По словам Лолиты, коллега «дико смущался» во время съемки поцелуя.