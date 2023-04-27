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27 апреля 2023, новость

Иван Ургант провел аналог «Вечернего Урганта» на Кипре

Шоу состоялось в похожих декорациях, но в другой обстановке
Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант во время корпоратива на Кипре провел аналог своего шоу «Вечерний Ургант» в схожих декорациях, но в другой обстановке. Видео опубликовано на портале StarHit.

Организаторам удалось воспроизвести декорации популярного шоу, однако вместо фона вечерней Москвы позади телеведущего красовались пальмы, а стол Урганта сделали не из дерева, а из тростника. В рамках мероприятия Ургант брал интервью у футболиста Александра Кокорина. Спортсмен рассказывал, почему он не любит ездить на автомобиле по Кипру в темное время суток.

Напомним, ранее Иван Ургант сообщил, что вернется в эфир «Первого канала». В беседе с журналистами на премьере фильма «Вызов» телеведущий выразил надежду на возвращение в ближайшее время.

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