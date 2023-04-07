Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса

Киностудия Lucasfilm опубликовала трейлер приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в роли авантюриста и искателя приключений.

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», ради которой Форд вернулся к своей культовой роли, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5623187442381?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа» (2008). Для работы над ним 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий.