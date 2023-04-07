Вышел трейлер последнего фильма про Индиану Джонса

Киностудия Lucasfilm опубликовала трейлер приключенческого фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в роли авантюриста и искателя приключений.
Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», ради которой Форд вернулся к своей культовой роли, выйдет в прокат 30 июня 2023 года. По сюжету, к герою Форда приедет его друг Саллах, которого сыграет Джон Рис-Дэвис, и намекнет, что время его захватывающих приключений еще не прошло.
В пятой части фильма есть вступительный эпизод, действие которого будет происходить в годы между «Последним крестовым походом» (1989) и «Королевством хрустального черепа» (2008). Для работы над ним 80-летнего актера «омолодили» при помощи компьютерных технологий.
В картине, помимо Форда, снялись Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Тоби Джонс, Мадс Миккельсен и другие.
Известно, что премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», который завершит знаменитую франшизу, состоится на Каннском кинофестивале 2023.