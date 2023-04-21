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21 апреля 2023, новость

Клуни вспомнил, как Депп отказался сниматься в «Друзьях Оушена»

Актер отметил, что отказавшиеся от роли во франшизе известные люди теперь об этом жалеют
Джордж Клуни, Джулия Робертс и Брэд Питт в фильме «Одиннадцать друзей Оушена» | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Одиннадцати друзей Оушена» Джордж Клуни и режиссер Стивен Содерберг вспомнили, что актеры Марк Уолберг и Джонни Депп «послали» их после предложения принять участие в картине. Об этом Клуни и Содерберг рассказали в беседе с Entertainment Weekly.

«Некоторые известные люди сказали нам: "Отвалите". Это были Марк Уолберг и Джонни Депп, но еще и другие. Теперь они жалеют об этом. Как я жалею, что снялся в "Бэтмене"», — сказал Клуни.

Актер также рассказал, как им удалось уговорить Джулию Робертс сняться в фильме. Он в шутку прислал ей сценарий и $20 одной купюрой. «Слышал, что ты теперь получаешь 20 [млн долларов] за картину», — было написано в записке. Клуни подчеркнул, что эта шутка рассмешила Робертс, и поэтому актриса согласилась.

Фильм «Одиннадцать друзей Оушена» вышел в 2001 году. В каст также вошли Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Энди Гарсиа и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена» спустя 15 лет после выхода последней части франшизы, фильма «Тринадцать друзей Оушена».

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