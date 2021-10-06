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6 октября 2021, новость

Клуни запретил жене смотреть фильм, где он сыграл Бэтмена

Актер заявил, что таким образом пытается сохранить уважение супруги
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Американский актер Джордж Клуни запретил жене Амаль смотреть фильм «Бэтмен и Робин» с его участием. Об этом сообщает Variety.

Амаль Аламуддин, жена Клуни, рассказала, что он не позволяет ей смотреть картину, в которой сыграл главную роль. Клуни по этому поводу пошутил:

Есть определенные фильмы, про которые я просто говорю: «Я хочу, чтобы у моей жены сохранилось уважение ко мне».
Джордж Клуни
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Он добавил, что своей ролью полностью разрушил франшизу, посвященную Бэтмену, поэтому его не позвали участвовать в новом проекте «Флэш». В нем Бэтмена исполнит Бен Аффлек.

«Бэтмен и Робин» режиссера Джоэла Шумахера вышел в 1997 году и стал четвертым фильмом во франшизе о приключениях миллиардера и борца с преступностью Брюса Уэйна. Он собрал в мировом прокате более $238 млн. Студия Warner Bros. сочла это провалом и отменила работу над уже запланированным продолжением «Бэтмен триумфатор».

Кроме того, «Бэтмен и Робин» был назван худшим фильмом в истории человечества (по версии Empire) и «удостоен» 11 номинаций на антипремию «Золотая малина».

Впоследствии исполнитель главной роли Джордж Клуни и режиссер Джоэл Шумахер принесли фанатам франшизы свои извинения за провальную картину.

5.9
Бэтмен и Робин
1997/США, Великобритания12+боевиккриминалфантастикафэнтези
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