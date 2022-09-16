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16 сентября 2022, новость

Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»

Актеры воссоединятся через 15 лет после выхода последней картины серии
Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джордж Клуни в фильме «Тринадцать друзей Оушена» | Источник: Legion-Media.ru

Американские актеры Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена» спустя 15 лет после выхода последней части франшизы, фильма «Тринадцать друзей Оушена». Об этом сообщает The Sun.

Режиссером проекта вновь выступит Стивен Содерберг, который ранее работал над трилогией о криминальной деятельности Дэнни Оушена и его команды мошенников.

В 2001 году кинодеятель снял ремейк на фильм «11 друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна, вышедший в 1960-м. Спустя три года Содерберг выпустил вторую часть франшизы «Двенадцать друзей Оушена», а в 2007-м — заключительный проект трилогии, «Тринадцать друзей Оушена».

После выхода третьего фильма актеры, сыгравшие главные роли в проектах, заявили о том, что больше не снимутся в продолжении, однако, по информации издания, Содерберг начал работу над картиной «Четырнадцать друзей Оушена», где вновь задействовал Джорджа Клуни, Брэда Питта и Мэтта Дэймона.

«Слухи о фильме с Джорджем, Брэдом и Мэттом в главных ролях ходили годами, но время было неподходящим, а их загруженные графики означали, что это было просто невозможно. Наконец-то собралась подходящая команда для этой работы, чтобы добиться огромного успеха, и главные звезды подумали, что было бы неплохо вернуться к ней снова», — сообщил источник.

В 2018 году на экраны вышла «женская» версия популярной криминальной серии — «8 подруг Оушена». Джордж Клуни и Стивен Содерберг выступили в качестве продюсеров, а главные роли исполнили Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Сара Полсон, Энн Хэтэуэй и другие.

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