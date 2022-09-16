Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»

Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джордж Клуни в фильме «Тринадцать друзей Оушена» | Источник: Legion-Media.ru

Режиссером проекта вновь выступит Стивен Содерберг, который ранее работал над трилогией о криминальной деятельности Дэнни Оушена и его команды мошенников.

В 2001 году кинодеятель снял ремейк на фильм «11 друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна, вышедший в 1960-м. Спустя три года Содерберг выпустил вторую часть франшизы «Двенадцать друзей Оушена», а в 2007-м — заключительный проект трилогии, «Тринадцать друзей Оушена».

После выхода третьего фильма актеры, сыгравшие главные роли в проектах, заявили о том, что больше не снимутся в продолжении, однако, по информации издания, Содерберг начал работу над картиной «Четырнадцать друзей Оушена», где вновь задействовал Джорджа Клуни, Брэда Питта и Мэтта Дэймона.