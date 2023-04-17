Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием

На первое место актер поставил триллер « Свинья » 2021 года, на второе — хоррор « Мэнди » 2017-го, на третье — «Воскрешая мертвецов» 1999 года. И, наконец, замыкают пятерку любимых фильмов Кейджа — ленты « Плохой лейтенант » и « Джо ».

Помимо этого, актер упомянул картину «Без лица», заявив, что ее он тоже любит. «Знаете, "Без лица" был большим студийным фильмом. Там я мог использовать то, чему научился в маленьком проекте "Поцелуй вампира". И это сработало!» — сказал Кейдж.