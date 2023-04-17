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17 апреля 2023, новость

Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием

Актер стал гостем «Позднего шоу со Стивеном Кольбером»
Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Актер Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Слова актера передает ComicBook.

На первое место актер поставил триллер «Свинья» 2021 года, на второе — хоррор «Мэнди» 2017-го, на третье — «Воскрешая мертвецов» 1999 года. И, наконец, замыкают пятерку любимых фильмов Кейджа — ленты «Плохой лейтенант» и «Джо».

Помимо этого, актер упомянул картину «Без лица», заявив, что ее он тоже любит. «Знаете, "Без лица" был большим студийным фильмом. Там я мог использовать то, чему научился в маленьком проекте "Поцелуй вампира". И это сработало!» — сказал Кейдж.

14 апреля в мировой прокат вышел комедийный хоррор «Ренфилд» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом в главных ролях. Лента основана на романе Брэма Стокера «Дракула».

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Ренфилд
Мэнди
Без лица
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Николас Холт
Nicholas Hoult
Плохой лейтенант
Свинья
Поцелуй вампира
Джо
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