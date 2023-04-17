Актер Николас Кейдж назвал топ-5 любимых фильмов со своим участием в эфире «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Слова актера передает ComicBook.
На первое место актер поставил триллер «Свинья» 2021 года, на второе — хоррор «Мэнди» 2017-го, на третье — «Воскрешая мертвецов» 1999 года. И, наконец, замыкают пятерку любимых фильмов Кейджа — ленты «Плохой лейтенант» и «Джо».
Помимо этого, актер упомянул картину «Без лица», заявив, что ее он тоже любит. «Знаете, "Без лица" был большим студийным фильмом. Там я мог использовать то, чему научился в маленьком проекте "Поцелуй вампира". И это сработало!» — сказал Кейдж.
14 апреля в мировой прокат вышел комедийный хоррор «Ренфилд» с Николасом Кейджем и Николасом Холтом в главных ролях. Лента основана на романе Брэма Стокера «Дракула».