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17 апреля 2023, новость

Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»

Певица назвала сыгравшую в картине главную роль Юлию Пересильд сверхчеловеком
Полина Гагарина | Источник: Алексей Молчановский

Певица Полина Гагарина призналась, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст предлагал ей пройти кастинг на фильм «Вызов» и полететь в космос. Однако певица отказалась из-за плотного графика. Об этом Гагарина рассказала в шоу «Подкаст. Лаб».

«Мне действительно звонили продюсеры. И даже подходил сам Константин Львович и говорил: "Ну, может быть, все-таки на кастинг, и полетишь?" И я такая: "Константин Львович, вы не понимаете, у меня концерты подряд идут. Не успеваю в космос, как-нибудь в следующий раз"», — пошутила Гагарина.

По словам певицы, она знает из первых уст, через что прошла актриса, сыгравшая в «Вызове» главную роль, Юлия Пересильд: «Она превратилась для меня в сверхчеловека. Богиня!»

Премьерные показы фильма «Вызов» в Москве начались в День космонавтики — 12 апреля. В широкий прокат по всей России картина выйдет 20 апреля.

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