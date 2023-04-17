Гагарина рассказала, почему отказалась от кастинга в «Вызов»

Полина Гагарина | Источник: Алексей Молчановский

Певица Полина Гагарина призналась, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст предлагал ей пройти кастинг на фильм «Вызов» и полететь в космос. Однако певица отказалась из-за плотного графика. Об этом Гагарина рассказала в шоу «Подкаст. Лаб».

«Мне действительно звонили продюсеры. И даже подходил сам Константин Львович и говорил: "Ну, может быть, все-таки на кастинг, и полетишь?" И я такая: "Константин Львович, вы не понимаете, у меня концерты подряд идут. Не успеваю в космос, как-нибудь в следующий раз"», — пошутила Гагарина.

По словам певицы, она знает из первых уст, через что прошла актриса, сыгравшая в «Вызове» главную роль, Юлия Пересильд: «Она превратилась для меня в сверхчеловека. Богиня!»