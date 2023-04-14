Звезда «Американского пирога» вошла в топ-100 самых влиятельных людей года

Дженнифер Кулидж | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Белый лотос» актриса Дженнифер Кулидж украсила обложку журнала Time, включившего ее в свой список 100 самых влиятельных личностей мира.

Издание отметило, что после того, как за последний год 61-летняя Кулидж взяла больше наград и номинаций за свою роль в сериале, чем за всю карьеру, она «дала надежду поздним бумерам по всему миру».

В интервью изданию Дженнифер Кулидж призналась, что внезапный успех ставит ее в тупик, но ей он нравится. «Как будто я была Спящей красавицей и лежала где-то в коробке под кроватью. А теперь я вылезла и такая: "Что ж, я рада, что меня выпустили из коробки, так намного лучше"», — призналась актриса.

Впрочем, по словам Кулидж она не сожалеет о прежнем этапе своей карьеры, поскольку не считает плохими свои ранние роли. В частности, она полагает, что сыграв в «Блондинке в законе» роль работницы салона красоты Полин Беллафонте, во многом предвосхитила популярное сейчас движение #MeTo.