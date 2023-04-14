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14 апреля 2023, новость

Звезда «Американского пирога» вошла в топ-100 самых влиятельных людей года

Журнал Time включил 61-летнюю актрису Дженнифер Кулидж в свой ежегодный рейтинг
Дженнифер Кулидж | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Белый лотос» актриса Дженнифер Кулидж украсила обложку журнала Time, включившего ее в свой список 100 самых влиятельных личностей мира.

Издание отметило, что после того, как за последний год 61-летняя Кулидж взяла больше наград и номинаций за свою роль в сериале, чем за всю карьеру, она «дала надежду поздним бумерам по всему миру».

В интервью изданию Дженнифер Кулидж призналась, что внезапный успех ставит ее в тупик, но ей он нравится. «Как будто я была Спящей красавицей и лежала где-то в коробке под кроватью. А теперь я вылезла и такая: "Что ж, я рада, что меня выпустили из коробки, так намного лучше"», — призналась актриса.

Впрочем, по словам Кулидж она не сожалеет о прежнем этапе своей карьеры, поскольку не считает плохими свои ранние роли. В частности, она полагает, что сыграв в «Блондинке в законе» роль работницы салона красоты Полин Беллафонте, во многом предвосхитила популярное сейчас движение #MeTo.

Напомним, в конце 1990-х и начале 2000-х Дженнифер Кулидж сыграла роли, ставшие культовыми: маму Стифлера в «Американском пироге», маникюршу Полетт в «Блондинке в законе». После этого актриса не прекращала сниматься, однако ее карьера заметно забуксовала, пока в 2021 году она не вернулась в сериале «Белый лотос», тепло встеченном зрителями и отмеченном такими престижными премиями, как «Эмми» и «Золотой глобус».

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