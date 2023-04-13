Путин присвоил звезде «Папиных дочек» звание народного артиста России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста актеру Андрею Леонову, передает Общественная служба новостей.
Глава России отметил актера за вклад в развитие театрального и кинематографического искусства. «Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу», — сообщается в документе.
Андрей Леонов много лет служит в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».
Из наиболее известных работ актера в кино — роль в сериале «Папины дочки», о перезапуске которого стало известно в конце 2022 года. К своим ролям спустя десять лет вернулись сам Андрей Леонов, а также Анастасия Сиваева, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Екатерина Старшова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие.