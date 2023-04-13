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13 апреля 2023, новость

Путин присвоил звезде «Папиных дочек» звание народного артиста России

Президент отметил Андрея Леонова за вклад в развитие театрального и кинематографического искусства
Андрей Леонов | Источник: PersonaStars

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста актеру Андрею Леонову, передает Общественная служба новостей.

Глава России отметил актера за вклад в развитие театрального и кинематографического искусства. «Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Леонову Андрею Евгеньевичу», — сообщается в документе.

Андрей Леонов много лет служит в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова».

Из наиболее известных работ актера в кино — роль в сериале «Папины дочки», о перезапуске которого стало известно в конце 2022 года. К своим ролям спустя десять лет вернулись сам Андрей Леонов, а также Анастасия СиваеваФилипп БледныйЛиза АрзамасоваЕкатерина СтаршоваМирослава КарповичНонна ГришаеваАлександр ОлешкоОльга Волкова и другие. 

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