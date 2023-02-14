Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»

До последнего момента были сомнения, что актриса сможет принять участие в съемках: в настоящее время она живет за рубежом и не располагает свободным временем, так как часто гастролирует с ледовым шоу. «Но в итоге все получилось, — рассказывает Старшова. — Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет не много, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю».