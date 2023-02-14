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14 февраля 2023, фоторепортажСъемки

Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»

21-летняя звезда оригинального сериала объяснила, почему решила вернуться к своей детской роли
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Фото: Start

Съемки сериала «Папины дочки. Новые» в самом разгаре, и, как стало известно, на площадке со своей экранной семьей воссоединилась Екатерина Старшова, полюбившаяся зрителям за роль Пуговки в оригинальном шоу.

До последнего момента были сомнения, что актриса сможет принять участие в съемках: в настоящее время она живет за рубежом и не располагает свободным временем, так как часто гастролирует с ледовым шоу. «Но в итоге все получилось, — рассказывает Старшова. — Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет не много, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю».

Напомним, в продолжении сериала история Васнецовых повторяется в семье одной из повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома. Мужу-трудоголику Венику (Филипп Бледный) она оставляет прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Виталия Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

К своим ролям спустя десять лет вернулись также: Лиза АрзамасоваМирослава КарповичНонна ГришаеваАлександр ОлешкоОльга Волкова и другие. 

Сейчас 21-летняя Екатерина Старшова получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием Старшова занимается с детства. Кроме «Папиных дочек», телезрители видели Старшову в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером?», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Черная молния».

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