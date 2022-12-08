СТС объявил о перезапуске сериала «Папины дочки»

«Папины дочки»

Телеканал СТС объявил о возвращении культового сериала «Папины дочки» спустя 10 лет после его завершения.

За производство новых серий отвечает Start, режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин. Кто из звезд сериала вернется к прежним ролям, будет объявлено позже. Однако исполнительница роли Галины Сергеевны Лиза Арзамасова намекнула, что участвует в проекте, опубликовав фото со сценарием и подписью «кажется, что-то намечается…» в своем блоге.

Съемки проекта стартуют в ближайшее время, премьера состоится в 2023 году.

По сюжету, практикующего психотерапевта, эксперта в семейных отношениях, бросает жена. Он остается один с пятью дочерьми на руках. Главные роли в сериале исполнили Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Нонна Гришаева. За время существования проекта в нем снялись многие звезды, от Андрея Малахова до Тимати.