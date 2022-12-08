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8 декабря 2022, новостьСъемки

СТС объявил о перезапуске сериала «Папины дочки»

Проект вернется в эфир канала спустя 10 лет с новыми сериями
«Папины дочки»

Телеканал СТС объявил о возвращении культового сериала «Папины дочки» спустя 10 лет после его завершения.

За производство новых серий отвечает Start, режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин. Кто из звезд сериала вернется к прежним ролям, будет объявлено позже. Однако исполнительница роли Галины Сергеевны Лиза Арзамасова намекнула, что участвует в проекте, опубликовав фото со сценарием и подписью «кажется, что-то намечается…» в своем блоге.

Съемки проекта стартуют в ближайшее время, премьера состоится в 2023 году.

По сюжету, практикующего психотерапевта, эксперта в семейных отношениях, бросает жена. Он остается один с пятью дочерьми на руках. Главные роли в сериале исполнили Андрей ЛеоновМирослава КарповичАнастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Дарья МельниковаЕкатерина СтаршоваНонна Гришаева. За время существования проекта в нем снялись многие звезды, от Андрея Малахова до Тимати.

Первая серия «Папиных дочек» вышла в 2007 году, последний, 20-й сезон завершился в 2012 году.

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