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12 апреля 2023, новость

Юлия Пересильд напишет книгу о полете на МКС

Книга, над которой актриса уже работает, получила название «Это космос, детка»
Юлия Пересильд | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Исполнительница главной роли в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд пишет книгу о своей подготовке к полету на Международную космическую станцию (МКС), где проходила часть съемок картины. Книга получила название «Это космос, детка», сообщила она в интервью ТАСС.

«Мне очень хотелось попасть на медкомиссию, хотя не была уверена, что здоровье позволит. <…> На этом этапе предвзятость исключалась, каждый из полусотни специалистов-медиков давал свое заключение. А дальше пошел профессиональный кастинг. <…> Та же Галя Каирова (выпускница летного училища, одна из кандидаток на роль в фильме — прим.) прекрасна, но у нее нет актерских навыков. В этом отношении схватка получилась неравной. Если бы до финала добралась какая-нибудь моя популярная коллега, боюсь, меня не было бы в проекте. Пишу об этом в книге “Это космос, детка”», — рассказала актриса.

По словам Пересильд, названием книги послужила фраза космонавта Олега Новицкого, которую он произнес на борту МКС. «Олег произнес эти слова, когда станция вдруг начала переворачиваться, и мы с Климом [Шипенко, режиссером фильма] немножечко, как бы поточнее выразиться? Струхнули. Тут Новицкий и обратился ко мне: “Все нормально. Это космос, детка!”» — добавила актриса.

Пересильд также рассказала, что узнала о предстоящих съемках фильма в ноябре 2020 года из новостей. Актриса записала для «Вызова» видеопробу, где прочитала на камеру письмо Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», как того требовали организаторы отбора кандидатов на полет. Она также поделилась, что до работы над фильмом не была знакома с режиссером «Вызова» Климом Шипенко, который вместе с ней полетел в космос. «Впервые встретились 12 мая 2021 года на кастинге, а пока я проходила врачебно-медицинский отбор», — отметила Пересильд.

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», «Первого канала», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. В картине снялись Юлия Пересильд, Милош БиковичИгорь ГординЕлена Валюшкина, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров и другие. Для съемок в космосе съемочная группа в октябре 2021 года совершила полет на МКС.

Драма рассказывает о женщине-хирурге, отправившейся на МКС для спасения космонавта. В широкий прокат «Вызов» выйдет 20 апреля.

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