Дочь Миллы Йовович показали в новом трейлере «Питера Пэна и Венди»

Студия Disney опубликовала официальный трейлер фильма «Питер Пэн и Венди».

Одну из главных ролей — Венди — в картине сыграла Эвер Андерсон, 15 летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. Также в фильме появятся Александр Молони в роли Питера Пэна и Джуд Лоу, воплотивший злодея Капитана Крюка.

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/5650846517965?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лента станет игровым ремейком мультфильма Disney «Питер Пэн», снятого в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди». Картина подробнее расскажет о девочке Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну, отказывающемуся расти, в его приключениях в волшебной стране Нетландия и сражении с пиратом Капитаном Крюком.

Известно, что Фею Динь-Динь сыграет Яра Шахиди. К касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга и Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.