Дочь Миллы Йовович показали в новом трейлере «Питера Пэна и Венди»

Студия Disney опубликовала официальный трейлер фильма «Питер Пэн и Венди».
Одну из главных ролей — Венди — в картине сыграла Эвер Андерсон, 15 летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. Также в фильме появятся Александр Молони в роли Питера Пэна и Джуд Лоу, воплотивший злодея Капитана Крюка.
Лента станет игровым ремейком мультфильма Disney «Питер Пэн», снятого в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди». Картина подробнее расскажет о девочке Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну, отказывающемуся расти, в его приключениях в волшебной стране Нетландия и сражении с пиратом Капитаном Крюком.
Известно, что Фею Динь-Динь сыграет Яра Шахиди. К касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга и Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.
«Питер Пэн и Венди» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 28 апреля 2023 года.