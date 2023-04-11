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11 апреля 2023, новость

Дочь Миллы Йовович показали в новом трейлере «Питера Пэна и Венди»

15-летняя Эвер Андерсон сыграла одну из главных ролей в игровом ремейке мультфильма Disney

Студия Disney опубликовала официальный трейлер фильма «Питер Пэн и Венди».

Одну из главных ролей — Венди — в картине сыграла Эвер Андерсон, 15 летняя дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона. Также в фильме появятся Александр Молони в роли Питера Пэна и Джуд Лоу, воплотивший злодея Капитана Крюка.

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Лента станет игровым ремейком мультфильма Disney «Питер Пэн», снятого в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди». Картина подробнее расскажет о девочке Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну, отказывающемуся расти, в его приключениях в волшебной стране Нетландия и сражении с пиратом Капитаном Крюком.

Известно, что  Фею Динь-Динь сыграет Яра Шахиди. К касту также присоединились Джим Гэффиган («Тесла») в роли Сми, Алан Тьюдик («Засланец из космоса») в роли мистера Джорджа Дарлинга и Молли Паркер в роли миссис Дарлинг.

«Питер Пэн и Венди» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 28 апреля 2023 года.

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