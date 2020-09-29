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29 сентября 2020, РИА Новостиновость

Фею в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет темнокожая актриса

Ее партнером по фильму станет Джуд Лоу
Фея Динь-Динь в мультфильме «Питер Пэн», Яра Шахиди | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 сен — РИА «Новости». Американская актриса Яра Шахиди, получившая известность после роли Зоуи в сериале «Черноватый» и его спин-оффе «Повзрослевшие», сыграет фею Динь-Динь в киноверсии диснеевского мультфильма «Питер Пэн», сообщает THR.

Волшебный мир Disney: сказочные фильмы

Шахиди присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка, а также Александру Молони и Эвер Андерсон, которых утвердили на ключевые роли Питера Пэна и Венди соответственно. Режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури, который ранее снял для студии Disney приключенческий фильм «Пит и его дракон» (2016 год).

Большинство пользователей твиттера положительно отреагировало на эту новость, комментаторы отметили, что «с нетерпением ждут» выхода фильма с участием Шахиди. «Не могу дождаться», — заявила brown_kassidi, «Это здорово. Я так рада за нее», — присоединилась к обсуждению guacamolekiwi, «Думаю, из нее получится прелестная Динь-Динь! Она очень красивая и талантливая актриса», — считает craftymom35.

Диснеевский мультфильм «Питер Пэн» вышел в 1953 году. Картина была основана на сказке шотландского писателя Джеймса Барри. Ранее студия Disney выпустила киноадаптации своих анимационных лент «Дамбо», «Король Лев», «Аладдин» и других. В разработке, кроме «Питера Пэна и Венди», также находится фильм с живыми актерами «Русалочка». Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли.

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Питер Пэн
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