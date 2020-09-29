Фею в новой экранизации «Питера Пэна» сыграет темнокожая актриса

Фея Динь-Динь в мультфильме «Питер Пэн», Яра Шахиди | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 29 сен — РИА «Новости». Американская актриса Яра Шахиди, получившая известность после роли Зоуи в сериале «Черноватый» и его спин-оффе «Повзрослевшие», сыграет фею Динь-Динь в киноверсии диснеевского мультфильма «Питер Пэн», сообщает THR.

Шахиди присоединится к Джуду Лоу, который появится на экране в образе Капитана Крюка, а также Александру Молони и Эвер Андерсон, которых утвердили на ключевые роли Питера Пэна и Венди соответственно. Режиссером проекта выбрали Дэвида Лоури, который ранее снял для студии Disney приключенческий фильм «Пит и его дракон» (2016 год).

Большинство пользователей твиттера положительно отреагировало на эту новость, комментаторы отметили, что «с нетерпением ждут» выхода фильма с участием Шахиди. «Не могу дождаться», — заявила brown_kassidi, «Это здорово. Я так рада за нее», — присоединилась к обсуждению guacamolekiwi, «Думаю, из нее получится прелестная Динь-Динь! Она очень красивая и талантливая актриса», — считает craftymom35.