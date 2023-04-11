Шипенко заявил, что Пересильд «помолодела лет на десять» в космосе

Юлия Пересильд

Режиссер Клим Шипенко в беседе с «Телепрограммой» признался, что хотел бы видеть больше российских женщин в космосе.

Кинематографист отметил, что Юлия Пересильд отлично выглядела во время съемок фильма «Вызов» на космической станции. «Женщины в космосе красиво выглядят. Вот Юля, например, лет на десять точно помолодела! Так что мужчинам должны нравиться женщины в космосе», — отметил Шипенко.

Режиссер признался, что благодарен космонавту Антону Шкаплерову за поддержку во время производства проекта. «Мы с Антоном и Юлей — команда, экипаж, люди, которые прошли через многое вместе, поддерживая друг друга и помогая друг другу. Не знаю, чем мы так уж помогли Антону, но Антон помог нам с Юлей очень серьезно», — поделился он.

Фильм «Вызов» — это совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», «Первого канала», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start. В картине снялись Юлия Пересильд, Милош Бикович, Игорь Гордин, Елена Валюшкина, космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров, Антон Шкаплеров и другие. Для съемок в космосе съемочная группа в октябре 2021 года совершила полет на МКС.