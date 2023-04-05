Наверх
5 апреля 2023, новость

Пилот Дамир Юсупов ответил на критику фильма о себе

Героический летчик, ставший прототипом главного героя картины «На солнце, вдоль рядов кукурузы», заявил, что показанные истории пассажиров рейса реальны
Егор Бероев и Дамир Юсупов

Герой России и пилот гражданской авиации Дамир Юсупов в разговоре с «МК» ответил на критику биографического фильма-катастрофы «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

«Жизнь – не клише. Очень многое из того, что было показано в фильме, было на самом деле. Тот путь, что я делал к своей мечте, к авиации, показан пусть и тезисно, но правдиво», — заверил Юсупов.

Таким образом он отреагировал на одну из рецензий к фильму, автор которой пожаловался на сценарий, назвав его набором из «всевозможных штампов». Юсупов отметил, что истории пассажиров рейса также были реальными. По словам пилота, после экстренного приземления на кукурузном поле пострадавшие сделали общий чат, в котором делились впечатлениями и общались.

«Сюжетные линии парня, который полетел, поссорившись с родителями, пассажирки, которая хотела выйти замуж за своего молодого человека, – все это реальные рассказы людей. Была и беременная девушка, которая летела тем рейсом», — резюмировал Юсупов.

Напомним, фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вышел в прокат в марте. Главную роль — посадившего самолет в поле летчика Дамира Юсупова — в нем исполнил Егор Бероев.

Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Егор Бероев
Сарик Андреасян
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
На солнце, вдоль рядов кукурузы
Сарик Андреасян работает над продолжением сериала про Чикатило
Бероев с женой, Максимова и летчик-герой посетили кинопремьеру
Сценарист «Чебурашки» ответил на критику Певцова
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Зрители и критики разнесли приквел «Ведьмака»
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Нагиев представил фильм, где сыграл ослепшего отшельника
Тарантино ответил критикам своих фильмов
Татьяна Тарасова вернулась на съемки шоу «Ледниковый период»
Критики разгромили вышедший в прокат фильм с Дуэйном Джонсоном
Меньшиков-эстет, Бероев-романтик: какому Фандорину больше поверил зритель
Бывший возлюбленный Бузовой впервые снимется в сериале
«Первый» показал анонсы «Ледникового периода» с Башаровым, Бероевым и Тодоренко
От Бледанс до Яглыча: звезды на премьере сериала с Прилучным
Прилучный и Рудова снялись в провокационном сериале: первые фото
Прилучный снимается в необычной для себя роли: первые фото
Бероев, Пресняков, Ковальчук снялись в сериале «Наследие»
Бероев и Алферова снова снимаются вместе: первые кадры
Волкова, Петренко, Вилкова вместе снялись в сериале: первые фото
Фильм, где Кейдж играет самого себя, высоко оценили зрители
Новый фильм с ДиКаприо раскритиковали
Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах «скопинского маньяка»
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Арзамасова появилась на премьере своего нового фильма
Вдовиченков и Дюжев воссоединились на съемках сериала
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Цыганов ответил на критику за съемки с «одним и тем же лицом»
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Нагиев представил комедию «Гудбай, Америка»
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
От Андреасянов потребовали 50 млн руб. за провалившийся фильм
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры
Сарик Андреасян экранизирует «Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»
Новые трейлеры
Гипноз
Трейлер (англ.)
Большая или маленькая ложь
Дублированный трейлер
Барби
Тизер-трейлер №2 (англ.)
Человек-паук: Паутина вселенных
Трейлер №2 (англ.)
Синий Жук
Трейлер (англ.)
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тизер-трейлер (англ.)
Секретное вторжение
Трейлер (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь