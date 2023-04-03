Леди Гага повторила знаменитый танец Джокера на лестнице

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Появились новые фото со съемочной площадки сиквела фильма «Джокер», получившего подзаголовок «Безумие на двоих». В объективы папарацци попала Леди Гага в образе подруги Джокера, Харли Квинн.

По сюжету сцены, над которой работала съемочная группа в нью-йоркском Бронксе, героя Хоакина Феникса задерживает полиция, после чего Харли Квинн на глазах у изумленных служителей закона повторяет знаменитый танец Джокера на лестнице из первого фильма.