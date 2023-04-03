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3 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Леди Гага повторила знаменитый танец Джокера на лестнице

Актриса и певица снимается с Хоакином Фениксом в продолжении истории культового злодея
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Появились новые фото со съемочной площадки сиквела фильма «Джокер», получившего подзаголовок «Безумие на двоих». В объективы папарацци попала Леди Гага в образе подруги Джокера, Харли Квинн.

По сюжету сцены, над которой работала съемочная группа в нью-йоркском Бронксе, героя Хоакина Феникса задерживает полиция, после чего Харли Квинн на глазах у изумленных служителей закона повторяет знаменитый танец Джокера на лестнице из первого фильма. 

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

Ранее сообщалось, что фильм «Джокер: Безумие на двоих» выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Съемки проекта стартовали в декабре. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

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