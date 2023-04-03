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3 апреля 2023, новость

Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу

Анна Шульгина (Shena) приняла участие в проекте «Маска»
Анна Шульгина

В восьмом эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ рассекретили участницу в костюме Скунса. Ей оказалась дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena.

Также претендентами на выбывание стали Гусеница и Горностай. Зрители спасли Гусеницу, а члены жюри призвали Скунса снять маску.

Филипп Киркоров предположил, что в костюме Скунса выступает Ольга Серябкина. Регина Тодоренко считала, что в маске скрывается Mia Boyka. Тимур Родригез услышал в голосе Скунса певицу Елку. Однако Валерия угадала, что за костюмом скрывается ее дочь от продюсера Александра Шульгина. Алексей Воробьев также предположил, что это Шена.

Валерия призналась, что не могла не угадать свою дочь. «Я потеряла свой стержень, и я хотела, чтобы ты открыла маску. Я не знала, как себя вести дальше. Извини, пожалуйста», — поделилась она. Шена заявила, что не сожалеет о том, что покинула проект, и поблагодарила мать.

В седьмом эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ члены жюри приняли решение рассекретить участника в костюме Ворона. Им оказался певец Ваня Дмитриенко. Также ранее были раскрыты Виктория Дайнеко (Феникс), Евгения Медведева (Шаурма) и Яна Рудковская (Лисенок).

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