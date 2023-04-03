Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу

Анна Шульгина

В восьмом эпизоде четвертого сезона шоу «Маска» на НТВ рассекретили участницу в костюме Скунса. Ей оказалась дочь Валерии Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом Shena.

Также претендентами на выбывание стали Гусеница и Горностай. Зрители спасли Гусеницу, а члены жюри призвали Скунса снять маску.

Филипп Киркоров предположил, что в костюме Скунса выступает Ольга Серябкина. Регина Тодоренко считала, что в маске скрывается Mia Boyka. Тимур Родригез услышал в голосе Скунса певицу Елку. Однако Валерия угадала, что за костюмом скрывается ее дочь от продюсера Александра Шульгина. Алексей Воробьев также предположил, что это Шена.