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29 марта 2023, новость

Марат Башаров объяснил интерес к шоу «Битва экстрасенсов»

Телеведущий отметил, что к нему часто обращаются друзья с просьбой познакомить с тем или иным экстрасенсом
Марат Башаров | Источник: PersonaStars

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Марат Башаров в беседе с порталом «А теперь внимание!» объяснил, почему зрителям нравится смотреть мистические передачи на телевидении.

«Наши люди как никто верят в чудеса, чтобы что-то случилось по щучьему велению, и мало кто хочет работать. Но я бы все же рекомендовал прежде всего работать и прикладывать усилия, а не просто, лежа на печи, просить у щуки исполнения своих желаний», — отметил телеведущий.

По словам Башарова, к нему часто обращаются друзья с просьбой познакомить с тем или иным экстрасенсом. Самые частые причины обращения к ясновидящим — неудачи в профессиональной сфере или в личной жизни. «Ответ у меня всегда один: с любовью разбирайтесь сами, для бизнеса больше работайте. А если все же пропал человек или что-то серьезное, то да, даю контакты экстрасенсов, которые, как я думаю, могут помочь», — поделился актер.

Башаров заявил, что верит в экстрасенсорные способности. Также телеведущий утверждает, что за годы работы в «Битве экстрасенсов» может отличить настоящего ясновидящего от мошенника.

Напомним, в марте стало известно о скором старте на ТНТ нового шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором за право носить звание лучшего сразятся девять самых ярких участников легендарной «Битвы экстрасенсов». 

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