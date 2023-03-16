ТНТ объявил о запуске нового шоу про экстрасенсов

Участница шоу «Битва экстрасенсов»

На ТНТ стартует новый проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором за право носить звание лучшего сразятся девять самых ярких участников легендарной «Битвы экстрасенсов».

Новое шоу будет представлять собой своего рода турнир, в котором эзотерическими силами померяются те, кто уже доказывали соперникам и телезрителям, что достоин звания победителя.

По словам продюсера шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Марии Шайкевич, «это нельзя пропустить <…> это битва битв, битва сезонов, битва лучших — масштабный и уникальный проект!»

Ведущим проекта станет Марат Башаров, а наблюдать за прохождением испытаний будут Илья Ларионов, Андрей Кислицын, Вера Сотникова.