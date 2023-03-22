СМИ заподозрили Кэмерон Диаз в намерении снова завершить карьеру

Кэмерон Диаз | Источник: Legion-Media.ru

Актрису Кэмерон Диаз заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, после того, как артистка завершит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix, в котором вместе с ней снимаются актеры Том Брэди и Джейми Фокс, ее карьера предположительно будет завершена. Отмечается, что Диаз хочет сосредоточиться на воспитании своей трехлетней дочери Рэддикс.

«Эти десятичасовые рабочие дни отнимали у нее много сил, и она ненавидит быть вдали от Рэддикс. Больше всего на свете Кэмерон любит быть мамой», — сказал источник, близкий к актрисе.