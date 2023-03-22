СМИ заподозрили Кэмерон Диаз в намерении снова завершить карьеру

Актрису Кэмерон Диаз заподозрили в намерении навсегда завершить актерскую карьеру. Об этом пишет Daily Mail.
По данным газеты, после того, как артистка завершит работу над боевиком с элементами комедии «Снова в деле» от Netflix, в котором вместе с ней снимаются актеры Том Брэди и Джейми Фокс, ее карьера предположительно будет завершена. Отмечается, что Диаз хочет сосредоточиться на воспитании своей трехлетней дочери Рэддикс.
«Эти десятичасовые рабочие дни отнимали у нее много сил, и она ненавидит быть вдали от Рэддикс. Больше всего на свете Кэмерон любит быть мамой», — сказал источник, близкий к актрисе.
Ранее стало известно, что Диаз вновь снимется в кино после восьмилетнего перерыва в карьере. Свой уход из Голливуда актриса официально подтвердила в 2018 году, а позже, в интервью Гвинет Пэлтроу навала его причины. Она заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям».
Диаз снялась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Однажды в Вегасе», «Отпуск по обмену», «Ванильное небо», «Ангелы Чарли». В январе 2020-го она родила первенца, дочь Рэддикс, от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.