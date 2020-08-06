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6 августа 2020, Lenta.Ruновость

47-летняя Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино

Последний фильм с участием Диаз, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на канале актрисы в интернете. Диаз заявила, что решила прекратить работу, поскольку ей не нравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям»:

Когда ты снимаешься в кино... они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь.
Кэмерон Диаз

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются как с детьми. «Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

47-летняя Диаз снялась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Однажды в Вегасе», «Отпуск по обмену», «Ванильное небо», «Ангелы Чарли».

6.6
Ангелы Чарли
2000/США, Германиякомедиятриллербоевиккриминалприключения
Моя оценка

Последний фильм с участием Диаз, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году. В январе 2020-го она родила первенца, дочь Рэддикс, от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.

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