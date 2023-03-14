Стало известно, почему Том Круз пропустил «Оскар 2023»

60-летний американский актер Том Круз отсутствовал на «Оскаре», несмотря на то, что фильм «Топ Ган: Мэверик» с его участием был номинирован на шесть наград, из-за нежелания видеться с бывшей супругой Николь Кидман. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным газеты, актер хотел избежать «неловкого столкновения» с артисткой, с которой развелся более 20 лет назад. «Тома там не было, потому что там была она, и он не хотел стычки», — сообщил источник Daily Mail. Однако источники, близкие к Крузу, рассказали изданию, что причины его отсутствия не «личные», а являются результатом проблем с расписанием.
Так, по данным источников, артист прилетел на норвежский архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, чтобы снять сцены для восьмой части картины «Миссия невыполнима». Отмечается, что к актеру присоединился режиссер франшизы Кристофер Маккуорри, который также является сценаристом «Топ Гана».
Напомним, 95-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась 12 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Триумфатором вечера стала картина «Все везде и сразу», получившая приз за лучший фильм. Ее авторы Дэниэл Шайнерт и Дэн Кван признаны лучшими режиссерами и сценаристами.