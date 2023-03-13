Джон Траволта расплакался на церемонии вручения «Оскара»

69-летний актер Джон Траволта расплакался на сцене во время церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Daily Mail.
Эмоции захлестнули артиста, когда он отдавал дань памяти своей покойной коллеге по фильму «Бриолин» Оливии Ньютон-Джон — она вошла в список скончавшихся в прошлом году звезд, память которых почтили на «Оскаре» 12 марта. «Они тронули наши сердца, заставляли нас улыбнуться, стали нам дорогими друзьями, которым мы всегда останемся безнадежно верны», — сказал Траволта. Его голос задрожал, когда зазвучала песня, которую Ньютон-Джон исполняла в «Бриолине».
Справившись с эмоциями, Траволта пригласил на сцену Ленни Кравица, который исполнил свой хит 2004 года Calling All Angels, пока на экране показывали фото умерших недавно звезд, включая Рэя Лиотту, Анджело Бадаламенти, Жан-Люка Годара, Анджелу Лэнсбери и других.
Актер Брендан Фрейзер также расплакался на «оскаровской» сцене — он получил статуэтку за роль в фильме «Кит».