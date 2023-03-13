Джон Траволта расплакался на церемонии вручения «Оскара»

Эмоции захлестнули артиста, когда он отдавал дань памяти своей покойной коллеге по фильму «Бриолин» Оливии Ньютон-Джон — она вошла в список скончавшихся в прошлом году звезд, память которых почтили на «Оскаре» 12 марта. «Они тронули наши сердца, заставляли нас улыбнуться, стали нам дорогими друзьями, которым мы всегда останемся безнадежно верны», — сказал Траволта. Его голос задрожал, когда зазвучала песня, которую Ньютон-Джон исполняла в «Бриолине».